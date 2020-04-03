В Полтавской области подтвердили новый случай коронавируса

Вирус обнаружили у 69-летнего жителя Кременчуга
В Полтавской области зафиксировали новый случай заражения коронавирусом. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.
По его словам, новый случай коронавируса подтвердили в городе Кременчуг. Вирус обнаружили у 69-летнего мужчины.
"В Полтавской области уже 8 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Кременчуг - 5 (новый случай: 69-летний мужчина), Верхние Плавни - 2 (женщина 28 лет и мужчина 63 лет), Машевка - 1 (43-летний мужчина)", - сообщил Синегубов.
Напомним, в Запорожье коронавирус обнаружили у 8-летней девочки. Она является дочерью мужчины, у которого ранее также подтвердили коронавирус.
Кроме того, в Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Так, в области официально зафиксировано 14 случаев заболевания.
Также в Житомирской области подтвердили три новых случая коронавируса. Контактные лица больных устанавливаются в первоочередном порядке.
Добавим, что по состоянию на утро 3 апреля в Украине было официально подтверждено 942 случая заболевания коронавирусом.