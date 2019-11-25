В Полтавской области в ДТП сгорел автомобиль, есть жертвы

Фото: место ДТП (facebook.com/kremenchukpolice)

В результате ДТП один человек погиб, еще трое госпитализированы

В Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате чего одно из авто сгорело, один человек погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Кременчуга.

Сообщается, что ДТП произошло 24 ноября вблизи села Бутенко около 20:00.

"Автомобиль Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, который двигался во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия произошло возгорание автомобиля Toyota. Водитель погиб и сгорел вместе с автомобилем", - сообщили в полиции.

Также в результате ДТП трое человек были госпитализированы.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Донецкой области в Славянске произошло ДТП, в результате которого один человек погиб еще четверо пострадали. Причины аварии уточняются.

Также сообщалось, что уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба 24 ноября попал в ДТП со своими детьми. В результате ДТП пострадали четыре человека, полиция открыла уголовное дело