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В Полтавской области в ДТП погибли двое журналистов

Автор: Игорь Литвиненко

В Полтавской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два журналиста.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Авария произошла в четверг, 13 мая, около 12:00 вблизи села Гаевое Кобеляцкой территориальной общины.

"По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля "Тойота" с грузовым автомобилем "Вольво". В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Тойоты" погибли. Погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины", - сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По информации местных СМИ, в аварии погибла съемочная группа телеканала "НТН" Владимир Непейпиво и Константин Худолий.

Напомним, днями на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погибли три человека.

Также РБК-Украина писало, что недавно в Киеве автомобиль врезался в столб. В результате погибла пассажирка авто, водитель и еще одна пассажирка получили ранения.

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