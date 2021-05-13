В Полтавской области в ДТП погибли двое журналистов

В Полтавской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два журналиста.
Авария произошла в четверг, 13 мая, около 12:00 вблизи села Гаевое Кобеляцкой территориальной общины.
"По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля "Тойота" с грузовым автомобилем "Вольво". В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Тойоты" погибли. Погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины", - сообщили в полиции.
Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
По информации местных СМИ, в аварии погибла съемочная группа телеканала "НТН" Владимир Непейпиво и Константин Худолий.
Напомним, днями на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погибли три человека.
Также РБК-Украина писало, что недавно в Киеве автомобиль врезался в столб. В результате погибла пассажирка авто, водитель и еще одна пассажирка получили ранения.