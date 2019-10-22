В Полтавской области депутат совершил самоубийство

В Шишацком районе Полтавской области депутат местного райсовета Владимир Петренко покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что депутату было 55 лет. Он совершил самоубийсвто якобы из-за очередной ссоры с членами семьи. Факт самоубийства подтвердили в областной полиции.

Также отмечается, что Петренко был членом партии "Батькивщина".

Офицер отдела коммуникации местной полиции Полина Ларина рассказала, что в полицию об этом сообщила жена погибшего. Она нашла его в доме с огнестрельной раной, рядом лежала винтовка. Сейчас продолжается следствие.

Напомним, 21 октября в крушении вертолета в Полтавской области погиб бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой. Он был назначен министром аграрной политики и продовольствия в апреле 2016 года. Был членом партии УДАР Виталия Кличко.

Также РБК-Украина сообщало, что в Полтавской области погибли три человека из-за отравления опасными парами. Мужчины отравились во время работ по очистке придомовой выгребной ямы.

Добавим, 10 октября в Чернигове произошла эвакуировали учеников одной из школ из-за распыления неизвестного вещества. В результате происшествия пострадали четыре ученика, которых доставили в областную детскую больницу.