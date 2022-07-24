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В Полтавской области будет слышна стрельба: что случилось

Фото: В Полтавской области будет слышна стрельба (zsu gov ua)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 24 июля, на территории Полтавской области будут проходить учебные стрельбы. В частности, в Миргородской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

Глава ОВА призвал жителей сохранять спокойствие.

"Сегодня, 24 июля, будут продолжаться учебные стрельбы в Миргородской общине. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - написал он.

Напомним, в начале этого месяца в Полтавской области на протяжении двух дней проходили учения.

Также 29 июня в Миргородском районе Полтавской области были слышны взрывы.

Отметим, что 22 июля также в Полтавской области проходили учебные стрельбы.

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