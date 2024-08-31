У Полтавській області підлітки-гвалтівники відбулися штрафом. Омбудсмен вимагає розслідування

"З соцмереж мені стало відомо, що у селі Котельва троє юнаків знущалися з 12-річного хлопця. Його побили та вчинили сексуальне насильство", - повідомив Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що щойно він про це дізнався, його представник у Полтавській області Владислав Носенко спільно з начальником Полтавської Районної військової адміністрації Дмитром Романовим виїхали на місце і поспілкувалися з головою територіальної громади, керівником служби у справах дітей і керівником місцевої поліції.

За словами Лубінця, його команда встановила, що зі слів представників органів місцевої влади та правоохоронних органів подія сталася ще в середині червня цього року.

Він зазначив, що правоохоронні органи про даний факт дізналися лише 5 серпня і не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців.

"Батьки відбулися штрафом 850 грн! Третього хлопця на той час навіть не намагались встановити... З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?", - наголосив омбудсмен.

Лубінець підкреслив, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені лише тоді, коли ця подія набула суспільного розголосу.

"Терміново підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності", - зазначив він.