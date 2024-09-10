У Полтавській області п'яний чоловік підірвав гранату біля будинку: є постраждалі

У неділю, 8 вересня, у місті Гребінка Полтавської області чоловік у нетверезому стані підірвав гранату біля п'ятиповерхового будинку. Три людини дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Як повідомляється, 8 вересня близько 4:00 ранку до поліції надійшла інформація від громадян, що поблизу багатоквартирного будинку по вулиці Незалежності в місті Гребінка стався вибух.
Правоохоронці з’ясували, що у дворі п’ятиповерхівки чоловік кинув гранату. Він був у стані сп’яніння. Через це поранені троє місцевих жителів 1989, 1986 та 1992 років народження, які перебували поруч. Їх госпіталізували, життю постраждалих нічого не загрожує.
28-річний підозрюваний - місцевий мешканець. За місцем його проживання слідчі провели санкціонований обшук, у ході якого виявили та вилучили речові докази, які направлені на експертизу.
Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже повідомлено про підозру у вчиненні двох злочинів та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.
Підозру йому оголосили за двома статтями Кримінального кодексу:
У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, у неділю, 8 вересня, близько 23:00 у Лубнах стався вибух гранати поблизу супермаркету на вулиці Монастирській. Внаслідок інциденту загинула одна людина, троє місцевих жителів отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.