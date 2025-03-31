У Полтавській області діти побили 10-річного хлопця та знімали усе на відео: деталі

Інцидент стався на початку березня на території недобудови. Про нього стало відомо лише 21 березня, коли мати постраждалого звернулася до правоохоронців.

Реакція правоохоронців

За даними Полтавської обласної прокуратури, кривдники не тільки застосовували фізичну силу, а й фіксували свої дії на відео. Запис згодом опублікували в соцмережах, де він викликав значний суспільний резонанс. На відео чути, як нападники погрожують хлопчику, використовують нецензурну лексику та знущаються з його плачу.

За фактом події правоохоронці три кримінальні провадження за статтями:

катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 ККУ);

виготовлення та розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства (ч. 2 ст. 300 ККУ);

вимагання (ч. 2 ст. 189 ККУ).

Наразі тривають слідчі дії, призначені необхідні експертизи, а всі обставини події встановлюються. Досудове розслідування веде відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Порушення прав дитини

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що справа перебуває під його особистим контролем. Він доручив своєму представнику в Полтавській області Владиславу Носенку з’ясувати всі деталі інциденту.

Для вирішення ситуації в Зіньківській територіальній громаді було проведено нараду за участю керівництва Полтавської районної військової адміністрації, міської влади, правоохоронців, служби у справах дітей, відділу освіти, психологів та представників шкіл, де навчаються учасники інциденту.

Омбудсман наголосив, що потерпілому надається вся необхідна психологічна та правова допомога. Він також простить не поширювати відео інциденту, оскільки це може завдати дитині додаткової психологічної травми та погіршити її стан. Він нагадав, що відповідно до Конвенції ООН про права дитини, кожна дитина має право на повагу до своєї гідності, а поширення таких матеріалів є порушенням цього права.