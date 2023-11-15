В Полтавській області чоловік прийшов до військкомату з гранатою, погрожував підірвати її

Вчора, 14 листопада, близько о 16:40, до поліції Кременчука надійшло повідомлення про чоловіка, який йшов вулицею Алітуській та тримав в руках предмет, схожий на боєприпас.

До місця негайно прибули патрульні поліцейські, які припинили правопорушення та викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції.

"Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився місцевий мешканець, 1980 року народження. З дотриманням заходів безпеки у правопорушника боєприпас вилучено. За попередньою інформацією фахівців це страйкбольна граната", - пише пресслужба.

Згідно з даними джерел місцевого видання "Кременчуцька газета", чоловік зайшов із гранатою у військкомат й погрожував підірвати її. Після цього його вивели на вулицю в очікуванні правоохоронців.