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У Полтавській області на АЗС застрелили військовослужбовця ТЦК: введено спецоперацію "Сирена"

Фото: у Полтавській області на АЗС застрелили військовослужбовця ТЦК 1 лютого (facebook.com Poltavskyi)
Автор: Наталія Гурковська

У Полтавській області невідомий застрелив працівника ТЦК на АЗС під час супроводжування мобілізованих. Наразі злочинця шукають, який втік з одним з військовозобов'язаних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"1 лютого на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199-го навчального центру стався збройний напад на військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.

Так, невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до працівника військкомату і погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю.

"Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних", - додають у Сухопутних військах.  

На місці події працюють правоохоронні органи, тривають оперативно-розшукові заходи. У Полтавській області введено спеціальну операцію "Сирена".

Нагадаємо, 13 січня в Харкові було скоєно напад на працівників ТЦК. Одного зі зловмисників затримала поліція.

А в листопаді минулого року на Вінниччині військовозобов'язаний під час планового обслуговування в ТЦК напав на сержанта, завдавши йому ножового поранення в область правої ключиці.

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