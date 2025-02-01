У Полтавській області на АЗС застрелили військовослужбовця ТЦК: введено спецоперацію "Сирена"

У Полтавській області невідомий застрелив працівника ТЦК на АЗС під час супроводжування мобілізованих. Наразі злочинця шукають, який втік з одним з військовозобов'язаних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

"1 лютого на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199-го навчального центру стався збройний напад на військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.

Так, невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до працівника військкомату і погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю.

"Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних", - додають у Сухопутних військах.

На місці події працюють правоохоронні органи, тривають оперативно-розшукові заходи. У Полтавській області введено спеціальну операцію "Сирена".