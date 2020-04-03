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Полтавская ОГА отрицает данные Минздрава о новом случае COVID-19

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 14:54
Полтавская ОГА отрицает данные Минздрава о новом случае COVID-19
Фото: Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.oleg)

В области подтверждено 4 случая COVID-19

В Полтавской области зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом, а не 5, как опубликовано в сводке Министерства здравоохранения. Об этом сообщил председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов в Facebook.

По данным Синегубова, по состоянию на 3 апреля в Полтавской области, как и ранее, подтверждено 4 случая. Все больные из Кременчуга. Он отметил, что подозрения на COVID-19, которые обнаружили вчера, не подтвердились.

"Имеем 9 новых подозрений: Кременчуг - 5, Полтава - 2, Горешние Плавни и Лубны - по 1; на самоизоляции находятся 2024 человека; 993 прошли самоизоляцию и оказались здоровыми", - рассказал глава ОГА.

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Напомним, по состоянию на утро 3 апреля в Украине было официально подтверждено 942 случая заболевания коронавирусом. При этом в Полтавской области, по информации Минздрава, число подтвержденных случаев выросло до 5.

Также РБК-Украина писало, что в Полтавской области мужчина с подозрением на коронавирус отказался от сдачи анализов и скрывается. Житель Миргорода может скрываться в Киеве.

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Новости Украины КоронавирусПолтавская областьМинистерство здравоохранения Украины
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