У Полтаві сьогодні буде чутно стрілянину: чи варто хвилюватися

Мешканці Полтави 3 жовтня можуть чути звуки стрілянини через навчання на території громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна .

"3 жовтня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрілянини. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав він.

Нагадаємо, 27 і 28 вересня у Полтавській області могли бути чути вибухи. Причиною цього стали технічні роботи в кар'єрах.

Також ми писали, що 1 жовтня на Київщині проходили навчання саперів, у зв'язку з чим у деяких громадах було чути вибухи.

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