На Полтавщині підліток помер під час уроку фізкультури: деталі трагедії

Нагадаємо, у Львові у вівторок, 29 квітня, неповнолітні хлопець та дівчина випали з балкона сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку. Поліція не виключає версію самогубства.

До цього про подібний трагічний випадок повідомлялось у Київському районі Одеси. Там з вікна на 16-му поверсі випали матір з дитиною, вони загинули.

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