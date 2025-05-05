На Полтавщині підліток помер під час уроку фізкультури: деталі трагедії
У ліцеї в Полтавській області помер 13-річний учень. Це сталось під час уроку фізкультури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Прокуратури Полтавської області.
За даними прокуратури, інцидент стався у понеділок, 5 травня в одному з ліцеїв міста Пирятин - на уроці фізкультури втратив свідомість 13-річний учень.
На місце події терміново прибули медики, які проводили реанімаційні заходи, але дитину врятувати не вдалося.
У прокуратурі зазначили, що сім’я хлопчика на обліках соціальних служб не перебуває.
Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. За процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділення поліції № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області.
Нагадаємо, у Львові у вівторок, 29 квітня, неповнолітні хлопець та дівчина випали з балкона сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку. Поліція не виключає версію самогубства.
До цього про подібний трагічний випадок повідомлялось у Київському районі Одеси. Там з вікна на 16-му поверсі випали матір з дитиною, вони загинули.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.