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На Полтавщині підліток помер під час уроку фізкультури: деталі трагедії

Понеділок 05 травня 2025 22:32
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На Полтавщині підліток помер під час уроку фізкультури: деталі трагедії Ілюстративне фото: на Полтавщині підліток помер під час уроку фізкультури (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У ліцеї в Полтавській області помер 13-річний учень. Це сталось під час уроку фізкультури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Прокуратури Полтавської області.

За даними прокуратури, інцидент стався у понеділок, 5 травня в одному з ліцеїв міста Пирятин - на уроці фізкультури втратив свідомість 13-річний учень.

На місце події терміново прибули медики, які проводили реанімаційні заходи, але дитину врятувати не вдалося.

У прокуратурі зазначили, що сім’я хлопчика на обліках соціальних служб не перебуває.

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. За процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділення поліції № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області.

Нагадаємо, у Львові у вівторок, 29 квітня, неповнолітні хлопець та дівчина випали з балкона сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку. Поліція не виключає версію самогубства.

До цього про подібний трагічний випадок повідомлялось у Київському районі Одеси. Там з вікна на 16-му поверсі випали матір з дитиною, вони загинули.

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Підлітки Школа Полтавська область
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