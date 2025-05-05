На Полтавщині підліток помер під час уроку фізкультури: деталі трагедії

У ліцеї в Полтавській області помер 13-річний учень. Це сталось під час уроку фізкультури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Прокуратури Полтавської області.

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. За процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділення поліції № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області.

У прокуратурі зазначили, що сім’я хлопчика на обліках соціальних служб не перебуває.

На місце події терміново прибули медики, які проводили реанімаційні заходи, але дитину врятувати не вдалося.

За даними прокуратури, інцидент стався у понеділок, 5 травня в одному з ліцеїв міста Пирятин - на уроці фізкультури втратив свідомість 13-річний учень.

Нагадаємо, у Львові у вівторок, 29 квітня, неповнолітні хлопець та дівчина випали з балкона сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку. Поліція не виключає версію самогубства.

До цього про подібний трагічний випадок повідомлялось у Київському районі Одеси. Там з вікна на 16-му поверсі випали матір з дитиною, вони загинули.

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