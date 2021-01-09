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В Кременчуге задержали мужчину, который возле школы угрожал прохожим оружием

Автор: РБК-Украина

В Кременчуге (Полтавская область) полицейские задержали мужчину, который угрожал прохожим. Нарушитель угрожал предметом, похожим на пистолет.

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Об этом сообщили на сайте Министерства внутренних дел.

Как рассказали правоохранители, на улице Грозненской, рядом со школой, произошел конфликт между мужчиной и женщиной. После того как охранник школы сделал им замечание, мужчина начал угрожать предметом, похожим на пистолет.

"Правонарушителем оказался местный ранее судимый мужчина, 1982 года рождения. При досмотре у него обнаружены два предмета, похожие на пистолет и нож", - рассказали в МВД.

Следователи возбудили производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство, совершенное с применением оружия. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Напомним, прошлой осенью в Кривом Роге мужчина с ножом напал на прохожих. В результате нападения двое погибли и еще десять получили ранения.

Кроме того, в начале декабря в Париже вооруженный ножом мужчина серьезно ранил трех человек на улице. Нападавшего задержали правоохранители.

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