У Полтаві пенсіонер загинув після падіння з п’ятого поверху лікарні

У середу, 8 січня, у Полтаві пенсіонер випав із вікна лікарні. Він загинув на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головне управління Національної поліції у Полтавській області.
Близько 03:30 на території одного з медичних закладів Полтави сталася трагедія – 82-річний чоловік випав із вікна п’ятого поверху. За інформацією поліції Полтавської області, місцевий житель 1943 року народження отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Слідчі внесли відомості про цей інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою "самогубство". Наразі триває розслідування для з’ясування усіх обставин трагедії.
Раніше РБК-Україна розповідало, що моніторингова група Національного превентивного механізму під час перевірки Прикарпатського обласного клінічного центру психічного здоров’я зафіксувала низку серйозних порушень, які загрожують правам і здоров’ю пацієнтів. Серед основних проблем: відсутність опалення в одному з відділень, неналежні санітарно-гігієнічні умови, порушення приватності пацієнтів та недостатній рівень медичного догляду, тощо.
Нагадаємо, українці, які стикаються з неналежним наданням медичних послуг, можуть звертатися зі скаргами до Національної служби здоров'я України. Найпоширенішими причинами звернень є вимагання оплати за ліки та послуги, що входять до Програми медичних гарантій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.