У Полтаві пенсіонер загинув після падіння з п’ятого поверху лікарні

У середу, 8 січня, у Полтаві пенсіонер випав із вікна лікарні. Він загинув на місці.

Близько 03:30 на території одного з медичних закладів Полтави сталася трагедія – 82-річний чоловік випав із вікна п’ятого поверху. За інформацією поліції Полтавської області, місцевий житель 1943 року народження отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Слідчі внесли відомості про цей інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою "самогубство". Наразі триває розслідування для з’ясування усіх обставин трагедії.