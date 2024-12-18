У Полтаві керівник психлікарні на екскаваторі зніс горіх і стріляв у людей: деталі (фото)

У Полтаві п’яний керівник обласної психіатричної лікарні на екскаваторі зносив горіх та стріляв у людей. Інцидент трапився на території одного із місцевих ОСББ.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на видання "Полтавщина" .

16 грудня Віктор Волошин, перебуваючи у нетверезому стані, приїхав на екскаваторі на подвір’я житлового будинку на вулиці Семена Антонця. Він вирішив самовільно знести горіх, що ріс на території, оскільки вважав його перешкодою для паркування автомобіля. Під час спроби знести дерево Волошин пошкодив паркан, а на зауваження мешканців розпочав конфлікт.

Керівник психлікарні зніс дерево у Полтаві (фото "Полтавщина")

У ході суперечки керівник психіатричної лікарні застосував травматичний пістолет – він почав стріляти в бік людей. Поліція одразу відреагувала на інцидент.

За даними поліції, під час конфлікту постраждали троє чоловіків віком 40, 57 та 72 роки. У Волошина вилучили пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями. Наразі триває розслідування, а за фактом хуліганських дій відкрито кримінальне провадження.

Мешканці будинку переживають, що без належного публічного висвітлення справа може бути замовчена, і закликають до справедливого розслідування. Оскільки Віктор Волошин часто відвідує цей будинок, місцеві мешканці хвилюються, що такі інциденти можуть повторюватися.

На подію відреагував начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Він зазначив, що зараз триває службове розслідування, ситуацію вивчають правоохоронці. Також Пронін заявляє, що питання на контролі, а подробиці будуть опубліковані після повного вивчення усіх обставин