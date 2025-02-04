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У Полтаві ексфітнес-тренера засудили до 6 років за образи військових і напад на поліцейського

Вівторок 04 лютого 2025 11:57
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У Полтаві ексфітнес-тренера засудили до 6 років за образи військових і напад на поліцейського Ілюстративне фото: у Полтаві ексфітнес-тренера засудили до 6 років за образи військових і напад на поліцейського (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Суд засудив жителя Полтави до шести років за образи військовослужбовців та напад на працівника поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавську обласну прокуратуру.

За даними РБК-Україна, мова про полтавського фітнес-тренера Романа Заволоку.

За даними слідства, влітку 2023 року чоловік неодноразово конфліктував із працівниками полтавських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він у зневажливій формі з використанням нецензурної лексики ображав військових, які виконували службові обов’язки.

Також 29 серпня 2023 року під час перевірки документів працівниками поліції полтавець поводився зухвало, ігнорував прохання припинити протиправну поведінку, а під час затримання чинив опір та спричинив тілесні ушкодження одному з правоохоронців.

За скоєне його було засуджено до 6 років за ґратами з конфіскацією половини належного майна.

Детально про це читайте у матеріалі РБК-Україна - "Історія з полтавським блогером отримала завершення: що сталося з військовими полтавського ТЦК".

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Поліцейські ТЦК Полтава
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