У Полтаві Tesla влетіла в парковку: є постраждалі, сім машин пошкоджено

Як повідомляє поліція, аварія сталася близько 03:30 на проспекті Вавилова.

За попередніми даними, Tesla з невстановлених причин виїхала за межі дороги, влетіла на парковку і пошкодила сім припаркованих авто.

Фото: У Полтаві Tesla влетіла в парковку (t.me/police_polt_obl)

Унаслідок аварії постраждали всі, хто перебував у салоні Tesla. Троє з них - у лікарні, ще двоє отримали допомогу на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки.

Обставини ДТП з'ясовують, на місці працювали правоохоронці та прокурори.