У Полтаві Tesla влетіла в парковку: є постраждалі, сім машин пошкоджено
У ніч на 14 червня в Полтаві сталася серйозна ДТП за участю автомобіля Tesla: постраждали п'ятеро людей, пошкоджено машини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Полтавщини.
Як повідомляє поліція, аварія сталася близько 03:30 на проспекті Вавилова.
За попередніми даними, Tesla з невстановлених причин виїхала за межі дороги, влетіла на парковку і пошкодила сім припаркованих авто.
Фото: У Полтаві Tesla влетіла в парковку (t.me/police_polt_obl)
Унаслідок аварії постраждали всі, хто перебував у салоні Tesla. Троє з них - у лікарні, ще двоє отримали допомогу на місці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки.
Обставини ДТП з'ясовують, на місці працювали правоохоронці та прокурори.
Як повідомлялось, на Прикарпатті сталася масштабна ДТП за участю позашляховика та мікроавтобуса. Внаслідок аварії госпіталізовано 13 людей.
Також раніше у Дніпрі сталася смертельна ДТП з автомобілем BMW. В аварії загинула 10-річна дівчинка та є постраждалі.
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