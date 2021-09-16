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В Полтаве после урока физкультуры умерла школьница

Автор: Инна Собора

В Полтаве умерла 10-летняя школьница после занятий на уроке физкультуры. Ребенку стало плохо и она потеряла сознание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Несчастный случай произошел 15 сентября.

Правоохранителям поступила информация от медицинских работников детской областной больницы, что в реанимации учреждения умер 10-летний ребенок.

По предварительной информации следствия, девочка училась в лицее №33 Полтавского городского совета. На уроке физкультуры ей стало плохо и она потеряла сознание.

Медработник школы и учитель физкультуры сразу начали реанимационные мероприятия и вызвали карету экстренной медицинской помощи. Скорая, приехавшая на вызов, доставила ребенка в больницу, но спасти жизнь девочки не удалось.

По данному факту следователь полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия. Обстоятельства и причина смерти ребенка устанавливаются.

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