В Полтаве после урока физкультуры умерла школьница

Несчастный случай произошел 15 сентября.

Правоохранителям поступила информация от медицинских работников детской областной больницы, что в реанимации учреждения умер 10-летний ребенок.

По предварительной информации следствия, девочка училась в лицее №33 Полтавского городского совета. На уроке физкультуры ей стало плохо и она потеряла сознание.

Медработник школы и учитель физкультуры сразу начали реанимационные мероприятия и вызвали карету экстренной медицинской помощи. Скорая, приехавшая на вызов, доставила ребенка в больницу, но спасти жизнь девочки не удалось.

По данному факту следователь полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия. Обстоятельства и причина смерти ребенка устанавливаются.