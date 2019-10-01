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В Полтаве пьяный сотрудник полиции устроил массовую драку

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По факту драки открыто два уголовных производства

В Полтаве двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесли телесные повреждения нескольким гражданам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что происшествие произошло вечером 29 сентября в Подольском районе возле одного из жилых домов по улице Небесной Сотни.

Оперативники установили, что одним из фигурантов конфликта является работник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава". В связи с этим, материалы досудебного расследования направили в ГБР.

"По моему приказу предназначенно служебное расследование, после завершения которого будет принято управленческое решение о целесообразности пребывания данного лица в органах полиции. Мы категорически осуждаем такие действия со стороны любого, а тем более работника правоохранительного органа", - сказал начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Броварах 26 вересня автомобиль въехал в остановку с людьми. В результате ДТП один человек погиб и еще двое были травмированы. Выяснилось, что за рулем автомобиля находился сотрудник полиции охраны Киевской области.

РБК-Украина писало, что весь руководящий состав полиции охраны Киевской области был отстранен от выполнения служебных обязанностей после этого ДТП. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 УК Украины.

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