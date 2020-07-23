В Полтаве проводят спецоперацию по задержанию автоугонщика, угрожающего гранатой

Фото: место события (pl.npu.gov.ua)

Граждан просят держаться подальше от эпицентра событий

В Полтаве автоугонщик угрожает взорвать гранату, правоохранители проводят спецоперацию по его задержанию. Полицейские ведут с мужчиной переговоры.

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Полтавской области.

Так, спецоперацию проводят на улице Остапа Вишни.

"Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры. На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы", - указано в сообщении.

Фото: место происшествия (poltava.to)

Патрульная полиция охраняет место происшествия.

"Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции! Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий", - призывают правоохранители.

Подчеркнем, местные СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут, что подозреваемый удерживает в заложниках правоохранителя.

Напомним, вчера следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении Максиму Кривошу, который во вторник захватил заложников в Луцке.

Как писало РБК-Украина, заложников освободили после того, как президент Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста.