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В Полтаве произошла стрельба на остановке

Новости » Происшествия    31.03.2019 - 18:41
В Полтаве произошла стрельба на остановке
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В маршрутке между тремя мужчинами возник конфликт, который позже перерос в стрельбу

В центре Полтавы сегодня, 31 марта, правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу возле остановки Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что в маршрутке между тремя мужчинами возник конфликт, который после выхода на остановке перерос в драку. По предварительным данным, во время выяснения отношений один из мужчин достал пистолет и начал стрелять в воздух. Мужчину, который применил оружие, задержали, изъяли пистолет, вероятно Флобер с признаками переработки.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в турецком городе Малатья в ходе проведения муниципальных выборов произошла стрельба на избирательном участке, что привело к гибели двух человек.  В частности, на избирательном участке произошла потасовка между двумя сторонами. Во время конфликта один мужчина выхватил пистолет и застрелил своих противников. Лидер оппозиционной партии "Партия благополучия" Темель Карамоллаогу рассказал, что погибшими являлись наблюдатели от его партии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Нидерландах неизвестный открыл стрельбу в трамвае. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 4 человека.

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