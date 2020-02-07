В Полтаве девушка застрелила работника тира

В пятницу днем, 7 февраля, в Полтаве из огнестрельного оружия убили инструктора городского тира, который расположен на улице Пилипа Орлика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, во время работы на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что смертельные ранения работнику тира нанесла 18-летняя посетительница, жительница Днепра.

По факту умышленного убийства 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование. Подозреваемая была задержана.

Ее действия согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины квалифицируются как умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Вещественные доказательства изъяты. Обстоятельства и мотивы данного преступления устанавливает следствие.

Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.