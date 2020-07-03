В Полтаве в офис ОПЗЖ кинули гранату, один человек пострадал

В Полтаве в пятницу, 3 июля, в офис политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" кинули гранату. В результате один человек получил телесные повреждения.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Сообщается, что инцидент произошел около 18:00. По предварительным данным, неизвестный бросил взрывоопасный предмет в офис политической партии.

"В результате… получила телесные повреждения (предварительно легкие) работница офиса, 1998 года рождения, которая находилась внутри. Также повреждены мебель и стены внутри помещения. Сейчас специалисты взрывотехнической службы устанавливают, какой именно взрывное устройство было применен", - сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос открытия дела по ст. 15 и ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Ровенской области произошли столкновения между Нацкорпусом и представителями народного депутата Сергея Литвиненко.

Также сообщалось, что в конце мая в Киеве активисты Нацкорпуса организовали акцию протеста под офисом главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, во время которой здание забросали петардами и дымовыми шашками.