UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Полтаве мужчина устроил стрельбу и похитил женщину. Нападавшего задержали

Автор: Дмитрий Левицкий

В Полтаве сегодня днем мужчина напал на женщину, устроил стрельбу, посадил ее в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию и местное издание "Полтавщина".

По словам очевидцев, женщина покупала кофе в киоске, когда к ней подошел мужчина и устроил ссору. Затем нападавший несколько раз выстрелил в воздух и схватил женщину за сумку, но она ее не отдавала. Затем злоумышленник затащил женщину в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

В результате стрельбы, которая произошла в центре города, ранения получил прохожий 1990 года рождения. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

О происшествии правоохранителям сообщила продавщица. Полицейские нашли автомобиль нападавшего на заправке в Кременчуге и задержали его.

"В салоне автомобиля, кроме правонарушителя, находилась женщина, 1996 года рождения. Вероятно именно эту женщину он заставил сесть в транспортное средство в Полтаве" - отметили в полиции.

Полиция сейчас решает вопрос об открытии дела по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия и похищения человека. Нападавшему грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтава