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У польському центрі для біженців відбулося масове отруєння українців

Ілюстративне фото: у польському центрі для біженців відбулося масове отруєння українців (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

У польському місті Глухолази (Опольське воєводство) у центрі для біженців з України госпіталізували понад 20 людей. У них спостерігаються симптоми отруєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на in Poland.

За інформацією видання, всього отруїлися 23 особи, серед яких вісім дорослих та 15 дітей.

"Зараз у мене троє пацієнтів у дитячому відділенні та четверо в інфекційному. Їхній стан можна оцінити як задовільний. Результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння", - розповів директор лікарні в Нисі (місто в Опольському воєводстві) Норберт Крайчі .

Також зазначається, що отруєння може мати вірусний характер, оскільки в одного з госпіталізованих виявили симптоми норовірусу.

Голова Опольського воєводства розповів, що зразки їжі, через яку могли отруїтися українці, вже передали до санітарної інспекції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські біженці, які намагаються вибратися з Росії до країн ЄС, змушені по кілька днів стояти в кілометрових чергах на пунктах пропуску просто неба.

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