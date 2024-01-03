Польський шахіст підхопив естафету зневаги до росіян: промовисте відео

Поляк із топ-20 рейтингу ФІДЕ приємно здивував на чемпіонаті світу в Самарканді. Там гросмейстер відмовився від рукостискання з росіянином, який підтримав агресію РФ проти України.

У мережі завірусилося відео перед початком очного поєдинку шахістів. Дуда очікував на суперника за столом, а коли той з'явився у кадрі та подав руку, то польський гросмейстер заперечно помахав головою. Теоретично такий крок Дуди міг обернутися для нього дискваліфікацією за ігнорування принципів "чесної гри".

Утім, ФІДЕ цей епізод проігнорувала. Вочевидь, у Міжнародній шаховій федерації вирішили не привертати зайвої уваги до Хісматулліна. Цей шахіст не просто походить із Росії, а ще й підтримав війну батьківщини проти України. Однак, дивним чином підійшов під критерії нейтральності.

Зрештою, поєдинок завершився нічиєю. Дуда завершив ЧС-2023 на 45-й сходинці у рапіді та на 10-й позиції у бліці. Переможцем обох турнірів став титулований норвежець Магнус Карлсен.