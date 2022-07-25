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Польские дипломаты будут бойкотировать мероприятия, где присутствуют россияне и белорусы

Фото: заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский (facebook com paweljabIonski)
Автор: Наталья Юрченко

Польские дипломаты будут бойкотировать мероприятия с участием представителей России и Беларуси. Польша призвала изолировать страны-агрессоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Польши Павела Яблонского в эфире "Польского радио".

"Мы приняли такое решение, потому что это основополагающий элемент нашей политики в отношении российской агрессии. Мы считаем, что Россия и Беларусь, которая поддерживает ее, должны быть изолированы от всех международных форматов", - заявил он.

Яблонский отметил, что Кремль ведет агрессивную политику, поскольку имеет возможность международных контактов. По его словам, после изоляции России придется изменить подход и закончить войну.

"Необходимо предотвратить то, чтобы к России относились как к нормальному партнеру в международных отношениях, поскольку сегодня Россия - не нормальный партнер. Она - агрессор, образование, которое нарушает международное право и совершает акты международного терроризма, нападая на мирное население и целенаправленно убивая людей", - добавил Яблонский.

Напомним, в Минобороны Польши заявили о необходимости усилить армию, чтобы Кремль не смог напасть.

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