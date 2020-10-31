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В Польше зафиксирован новый рекорд по приросту зараженных коронавирусом

Автор: Роман Тверденко

В Польше в пятницу зафиксировали 21 897 новых случаев заражения коронавирусом. Это антирекорд для страны.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки также было проведено рекордное количество ПЦР-тестов - 78 тысяч. Также за 30 октября из-за COVID умерл 41 человек.

Всего за период пандемии в Польше зафиксировано 362,7 тысяч случаев заражения коронавирусом, 5,6 тысяч человек умерли.

В стране на протяжении октября продолжается стремительный рост заболеваемости COVID. В пятницу третий день подряд зафиксировали более 20 тысяч новых случаев заражения.

Напомним, в США в пятницу зафиксировали 100 тысяч новых случаев заражения. Это рекордный прирост в мире.

Также антирекорд установлен в Украине - утром в субботу Минздрав сообщил о 8,7 тысяч новых случаев.

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