В Польше зафиксировали новый рекорд по числу смертей от COVID

В Польше за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса - 954 случаев. Подтверждено 27 887 новых случаев заражения, больше всего - в Силезии и Мазовии .

Отмечается, что 241 человек умер непосредственно от COVID-19, тогда как 713 человек умерли от сопутствующих с коронавирусом других болезней.

При этом министерство здравоохранения Польши отметило, что сегодняшний антирекорд "является результатом, в частности, задержки с отчетностью медицинскими учреждениями из-за сезона отпусков".

Общее количество людей, инфицированных коронавирусом в Польше составляет 2 499 507. Умерло 56 659 пациентов.