UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Польше задержали восемь человек по делу об убийстве 25-летнего украинца

Автор: Артур Родивилов

Окружная прокуратура в Щецине задержала восемь человек по делу о смерти 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко. На сегодня прокуроры проводят с задержанными следственные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам прокурора Окружной прокуратуры в Щецине Евы Обарек, всех задержали на 48 часов. После проведения с ними следственных действий прокуратурой будут приниматься дальнейшие решения - арестуют или отпустят подозреваемых домой.

"На данный момент могу подтвердить, что по приказу Окружной прокуратуры в Щецине по делу гражданина Украины задержаны восемь человек. Четверо из задержанных на время трагического события были полицейскими", - заявила она.

Она уточнила, что всех задержали на 48 часов. После проведения с ними следственных действий прокуратурой будут приниматься дальнейшие решения - арестуют или отпустят подозреваемых домой.

В интересах следствия прокурор не сообщил, кем являются четыре другие лица, которых задержала прокуратура.

По неофициальной информации Gazeta Wyborcza, другими четырьмя лицами являются врач вытрезвителя, куда был доставлен украинец после задержания, и трое работников этого заведения. По неподтвержденным данным, двое из них на данный момент уже уволены.

Напомним, гражданин Украины Дмитрий Никифоренко погиб в июле этого года в Польше во время задержания полицейскими. В МИД РБК-Украина сообщили, что знают о ситуации и контролируют расследование.

Отметим, ситуацию с убийством украинца в начале сентября премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главой польского правительства Матеушом Моравецким.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша