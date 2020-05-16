В Польше задержали украинца за склонение несовершеннолетних к самоубийству

Польские сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью управления полиции в Познани задержали мужчину, который призывал несовершеннолетних к самоубийству. Подозреваемым оказался 24-летний гражданин Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщает польское издание TVP.

Сообщается, что гражданин Украины действовал в интернете и призывал несовершеннолетних присоединиться к игре, напоминающей "Голубого кита".

Игра состоит в выполнении заданий по заказу "Куратора". Сначала это были, казалось бы, невинные действия, такие как отправка изображения кита. С каждым последующим шагом задачи становились все более и более опасными.

"Например, мужчина приказал детям смотреть радикальные, психоделические фильмы или загружать фотографии, когда участники сидят на подоконнике в окне небоскреба. Последующие задачи были связаны с изувечиванием различных частей тела. Согласно предположениям игры, финальным этапом должно было стать самоубийство", - указано в сообщении.

Также установлено, что под влияние мужчины попали русскоязычные подростки. Для осуществления своего плана он создал специальную группу в социальной сети "ВКонтакте". Также среди потерпевших один подросток украинского происхождения. На его теле обнаружено много признаков увечья.

Расследование по этому делу ведет прокуратура Познаньско-Вильдского округа. Полиция и прокуратура будут ходатайствовать о временном аресте подозреваемого на время расследования.

Напомним, в городе Роттердам в Нидерландах была найдена мертвой 39-летняя украинка, член экипажа пришвартовано в порту круизного судна Regal Princess. Тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна. Предполагается, что она совершила самоубийство.