В Польше задержали экс-главу "Укравтодора", а под Сумами произошел выброс токсичного вещества: новости за 20 июля

Коллаж РБК-Украина

В Польше задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака, экс-глава МИД Вадим Пристайко назначен послом Украины в Великобритании, под Сумами произошел выброс токсичного вещества. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 20 июля, - в материале РБК-Украина

В Польше задержали экс-главу "Укравтодора"

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет тендеры "Укравтодора" на сумму около 270 миллионов евро. В рамках дела Славомира Новака проверяются контракты за 2016-2019 годы.

По делу Новака провели 50 обысков в Киеве, Львове и на территории Польши. Привлечены к ответственности 4 лица, ряд лиц задержан.

Карантин не сможет остановить распространение коронавируса, - ВОЗ

Карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса. Они помогают лишь замедлить передачу инфекции.

Об этом во время брифинга заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, одним из основных инструментов для борьбы с распространением вируса является отслеживание, выявление и изоляция контактов.

Под Сумами выброс опасного вещества, людей призывают не выходить из дома

Возле села Ганновка (под Сумами) произошел выброс одоранта. Одорант - это токсическое вещество 2 класса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель мэра Сум Александр Журба.

Одорант добавляют в природный газ, чтобы определить место аварии в случае утечки. И именно этот запах накануне и почувствовали жители Сум. "Низкая концентрация одоранта в воздухе может вызвать раздражение глаз и кожи, спровоцировать головные боли, тошноту и проблемы с дыханием", - написал Журба.

Горожан призывают по возможности не выходить на улицу. Также необходимо закрыть дома все окна и провести влажную уборку.

"Черные ящики" самолета МАУ передали во французское бюро для анализа

Во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации доставили "черные ящики" атакованного самолета МАУ, который был сбит в Иране.

Специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) Франции смогли успешно загрузить данные с "черного ящика".

Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу МИД, бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании. Указом №286/2020 он уволил с должности посла в Соединенном Королевстве Наталию Галибаренко.

Указом №287/2020 президент назначил на ее место Пристайко.

Украина идентифицировала переданное боевиками тело военного медика

Украина идентифицировала переданное на днях боевиками на Донбассе тело. Это погибший медик сержант Николай Илин. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

"Результаты экспертизы ДНК показали, что тело военного, которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, это погибший медик-сержант Николай Илин. Сейчас идет подготовка к проведению ритуала почитания павшего украинского героя", - указано в сообщении.

Парламент Египта одобрил военную интервенцию в Ливию

Парламент Египта проголосовал за отправку вооруженных сил в Ливию. Решение аргументировали "защитой национальной безопасности Египта". Об этом сообщает AP.

Отмечается, что такой шаг может привести к прямой конфронтации Египта и Турции, близких союзников США, которые поддерживают соперничающие стороны в хаотичной войне в Ливии.

"Динамо" отправило в отставку Михайличенко и его тренерский штаб

Киевское "Динамо" уволило Алексея Михайличенко с поста главного тренера. В отставку отправлены и его ассистенты, Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов. Об говорится в заявлении столичного клуба.

Под руководством наставника команда выиграла Кубок Украины и с трудом заняла итоговое второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиге. Отставание от лидера первенства донецкого "Шахтера" составило рекордные 23 очка.