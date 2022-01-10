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В Польше выявили первые случаи смерти среди заразившихся "Омикроном"

Автор: Валерия Полищук

В Польше выявили первые смерти от заражения штаммом коронавируса "Омикрон". От нового варианта умерли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"Омикрон" тоже опасен. У нас по крайней мере два первых летальных случая от новой версии вируса - от "Омикрона", - заявил представитель Министерства здравоохранения Войчех Андрусевич.

При этом он добавил, что всего в стране выявили 193 случая заражения "Омикроном".

По словам представителя Минздрава Польши, оба скончавшихся от данного штамма - мужчины 92 и 85 лет, они не были вакцинированы от коронавируса.

Напомним, 16 декабря в Польше подтвердили первый случай заражения "Омикроном".

Добавим, что штамм "Омикрон" может проявляться нетипичными симптомами. Часто первые признаки этого штамма путают с обычным ОРВИ.

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ПольшаОмикронКоронавирус