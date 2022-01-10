В Польше выявили первые случаи смерти среди заразившихся "Омикроном"

"Омикрон" тоже опасен. У нас по крайней мере два первых летальных случая от новой версии вируса - от "Омикрона", - заявил представитель Министерства здравоохранения Войчех Андрусевич.

При этом он добавил, что всего в стране выявили 193 случая заражения "Омикроном".

По словам представителя Минздрава Польши, оба скончавшихся от данного штамма - мужчины 92 и 85 лет, они не были вакцинированы от коронавируса.