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В Польше вступил в силу запрет абортов. Люди собираются на протесты

Варшава, Четверг 28 января 2021 09:55
В Польше вступил в силу запрет абортов. Люди собираются на протесты
Фото: протесты (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

В Польше вступило в силу решение Конституционного трибунала о практически полном запрете абортов. Оно с новой силой всколыхнуло сторонников протестного движения "Общепольская забастовка женщин", которые начали собираться в группы.

Об этом сообщает Polska Agencia Prasowa.

Как сообщается, обосновании своего решения Конституционный суд исключил из оснований для проведения аборта тяжелые пороки плода или неизлечимую болезнь, которая несет угрозу его жизни. Таким образом, в Польше прерывание беременности разрешается только после изнасилования или в случае угрозы жизни матери.

Информация о публикации трибуналом обоснование решения об абортах вызвала немедленную реакцию "Общепольской забастовка женщин". Ее лидеры призвали граждан Польши выходить на протесты на улицы польских городов.

В Варшаве вечером сотни манифестантов собрались под домом КТ, а потом пошли маршем до партийного офиса правящей партии "Право и Справедливость". Впоследствии протестующие, количество которых выросло до нескольких тысяч, вернулась в дом КТ. Полиция сопровождала манифестацию, но не вмешивалась.

Напомним, в декабре прошлого года в Польше из-за запретов абортов на улицы вышли тысячи людей. Они скандировали антиправительственные лозунги и несли транспаранты с надписями в поддержку права на аборты.

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