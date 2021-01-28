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В Польше вакцинировали от COVID более 1 млн человек

Варшава, Четверг 28 января 2021 15:41
В Польше вакцинировали от COVID более 1 млн человек
Фото: вакцинация от коронавируса (freepik)
Автор: РБК-Украина

В Польше за последние сутки вакцинировали от COVID более 60 тысяч человек. Таким образом, общее количество людей, которые привились от коронавируса, выросло до более одного миллиона.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Польши.

Отмечается, что одну дозу вакцины уже получили 850 тысяч человек, при этом полностью вакцинировались уже 150 тысяч человек. В Польше те, кто получил две дозы вакцины будут освобождены от обязательного карантина в случае контакта с COVID-инфицированным.

При этом в Польше выявили 494 случая побочных эффектов после вакцинации, в основном легкого течения. В одном случае зарегистрирована смерть 73-летнего человека на второй день после прививки. Санитарные службы Польши проверяют, связан ли летальный случай непосредственно с COVID-вакцинацией.

Также в Польше утилизировано 2486 неиспользованных доз COVID-вакцины.

Напомним, ранее в Польше подтвердили первый случай "британского" штамма коронавируса. Мутировавший штамм вируса выявила лаборатория в Малопольском воеводстве, куда направили 100 образцов для детального исследования.

Также сообщалось о первом тяжелом осложнении с начала массовой вакцинации от COVID в Польше. В правительстве уже заявили, что будут выплачивать компенсации за случаи осложнения.

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