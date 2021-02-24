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В Польше ужесточили карантин в связи с резким ростом случаев COVID-19

Автор: РБК-Украина

В среду, 24 февраля, министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил об ужесточении в стране ограничений в связи с пандемией коронавируса. На большей части территории страны сохранят текущий уровень ограничений, за исключением одного региона.

Об этом сообщает газета Rzeczpospolitej.

В Варминьско-Мазурском воеводстве карантинные ограничения будут ужесточены по меньшей мере на две недели.

Так, ученики с первого по третий классы вернутся к дистанционному обучению. Также будут закрыты торговые центры, отели, кинотеатры, театры, бассейны и музеи.

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При этом Недзельский отметил, что в общественных местах теперь будет запрещено использовать платки вместо масок и респираторов.

Кроме того, правительство приняло решение ввести обязательный 10-дневный карантин для лиц, въезжающих "с южного направления". Условием освобождения от карантина будет тест на коронавирус, выполненный не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

Напомним, правительство Польши до конца недели изменит правила въезда в страну. Теперь на всех направлениях будет разрешен пропуск граждан только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Добавим, что на прошлой неделе в Польше заявили, что могут ввести ограничения на границах с Чехией и Словакией у связи с ростом заболеваемости в этих странах.

Кроме того, в Польше заявили, что в стране началась третья волна коронавируса.

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