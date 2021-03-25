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В Польше ужесточают карантин на фоне увеличения количества COVID-больных

Автор: РБК-Украина

В Польше второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. В связи с этим правительство приняло решение ввести дополнительные ограничения.

Об этом сообщает "Польское радио".

Так, в Польше запрещена работа мебельных и строительных магазинов. При этом в торговых точках ограничат допустимое количество покупателей на 100 квадратных метров. В больших магазинах это будет один человек на каждые 20 квадратных метров.

Кроме того, с субботы, 27 марта, до 9 апреля также уменьшат допустимое количество людей в церквях. В святынях будет разрешено находиться одному верному на 20 квадратных метров храмовой площади.

Также до 9 апреля будут закрыты парикмахерские и салоны красоты. Детские сады и ясли будут закрыты, однако они будут работать только в области ухода за детьми медицинского и правоохранительного персонала.

При этом спортивные объекты будут открыты только для занятия профессиональным спортом.

Напомним, в Польше два дня подряд фиксируют увеличение новых случаев коронавируса. Впервые с начала пандемии в Польше ежедневный показатель новых заражений превысил 30 тысяч.

Кроме того, 17 марта правительство Польши решило снова ввести локдаун по всей стране. С 20 марта закрыли театры, торговые центры, кинотеатры, гостиницы, бассейны и различные спортивные учреждения. Школы должны вернуться на дистанционное обучение не ранее 9 апреля.

Ранее в Польше третью волну пандемии связали с "британским" штаммом коронавируса.

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