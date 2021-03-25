В Польше ужесточают карантин на фоне увеличения количества COVID-больных

Так, в Польше запрещена работа мебельных и строительных магазинов. При этом в торговых точках ограничат допустимое количество покупателей на 100 квадратных метров. В больших магазинах это будет один человек на каждые 20 квадратных метров.

Кроме того, с субботы, 27 марта, до 9 апреля также уменьшат допустимое количество людей в церквях. В святынях будет разрешено находиться одному верному на 20 квадратных метров храмовой площади.

Также до 9 апреля будут закрыты парикмахерские и салоны красоты. Детские сады и ясли будут закрыты, однако они будут работать только в области ухода за детьми медицинского и правоохранительного персонала.

При этом спортивные объекты будут открыты только для занятия профессиональным спортом.