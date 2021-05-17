В Польше умерла украинка, которая в марте пострадала в аварии автобуса
В Польше умерла гражданка Украины, пострадавшая в результате ДТП с автобусом вблизи города Кашице. Авария произошла 6 марта 2021 года.
Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Пострадавшая украинка, как сказали в министерстве, находилась на лечении в польском городе Отвоцк. Однако травмы, которые она получила во время аварии, оказались смертельными.
"Гражданка, которая в результате аварии в Польше 6 марта получила тяжелые травмы, находилась на лечении в клинике реабилитационной терапии в Отвоцке Мазовецкого воеводства. Травмы оказались несовместимы с жизнью", - заявили в МИД.
В министерстве добавили, что украинские консулы окажут родным умершей необходимое содействие в репатриации ее тела в Украину.
Напомним, 6 марта вблизи польского Кашице с автодороги съехал и перевернулся автобус с украинцами. В результате аварии погибли 5 человек, а еще 41 человек - пострадал. Восемь пострадавших находились в тяжелом состоянии.
Как писала РБК-Украина, предварительной причиной аварии считают то, что водитель автобуса не справился с управлением.
После аварии польские правоохранители допросили второго водителя, который на момент аварии не находился за рулем автобуса.