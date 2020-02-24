В Польше украинец устроил масштабное ДТП

Мужчине грозит штраф и лишение водительских прав или лишение свободы на срок до двух лет
В польском городе Катовице произошла масштабная авария с участием украинца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Как сообщается, виновником дорожно-транспортного происшествия оказался 52-летний гражданин Украины. Он был под действием алкоголя и на большой скорости врезался в восемь припаркованных вдоль дороги машин. В крови мужчины обнаружили две промилле алкоголя.
Пострадавших в результате аварии нет.
Отмечается, что мужчине грозит штраф и лишение водительских прав или лишение свободы на срок до двух лет. Он также будет обязан оплатить ремонт поврежденных автомобилей.
Напомним, 14 января в Польше возле села Кобиела столкнулись грузовик и автомобиль, в результате чего погибли двое украинцев. Двое погибших - из села Большая Городница Ровенской области. Им было до 30 лет.
Кроме того, в Чехии в ДТП пострадали десять украинцев. Авария произошла в ночь на 20 октября по дороге в Брно. В автобусе, который вылетел с дороги и перевернулся, находились 12 человек. Среди пострадавших оказалось три женщины и семь мужчин.