В Польше украинец напал на своего работодателя

Мужчина напал на работодателя из-за того, что тот уволил его с работы
В городе Пястув близ Варшавы (Польша) 44-летний украинец совершил нападение с оружием на своего работодателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Как сообщается, мужчина напал на работодателя из-за того, что тот уволил его с работы. После увольнения он пришел к работодателю и потребовал денег. С собой у него был пистолет, которым он угрожал предпринимателю.
Между мужчинами завязалась потасовка. Уволенный сотрудник ударил работодателя в лицо, затем три раза совершил выстрел.
В результате инцидента никто не пострадал.
Предпринимателю удалось сбежать и сообщить в полицию. Правоохранители задержали украинца. Позже суд арестовал его на три месяца.
Напомним, в Люблине агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта. По данным польских спецслужб, украинец планировал подорвать автомобиль возле торгового центра.
Кроме того, в Люблине агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта. По данным польских спецслужб, украинец планировал подорвать автомобиль возле торгового центра.