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В Польше украинец напал на своего работодателя

Новости » Происшествия     17.12.2019 - 14:43
В Польше украинец напал на своего работодателя
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина напал на работодателя из-за того, что тот уволил его с работы

В городе Пястув близ Варшавы (Польша) 44-летний украинец совершил нападение с оружием на своего работодателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Как сообщается, мужчина напал на работодателя из-за того, что тот уволил его с работы. После увольнения он пришел к работодателю и потребовал денег. С собой у него был пистолет, которым он угрожал предпринимателю.

Между мужчинами завязалась потасовка. Уволенный сотрудник ударил работодателя в лицо, затем три раза совершил выстрел.

В результате инцидента никто не пострадал.

Предпринимателю удалось сбежать и сообщить в полицию. Правоохранители задержали украинца. Позже суд арестовал его на три месяца.

Напомним, в Люблине агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта. По данным польских спецслужб, украинец планировал подорвать автомобиль возле торгового центра.

Кроме того, в Люблине агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта. По данным польских спецслужб, украинец планировал подорвать автомобиль возле торгового центра.

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