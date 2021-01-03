В Польше украинец напал на полицейских

Украинец в Польше ранил ножом другого гражданина Украины и попытался напасть на полицейских, которые прибыли на вызов. Нападающий был пьян

Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Полицейские приехали на вызов, чтобы задержать 28-летнего украинца, который ранил ножом другого гражданина Украины. После чего злоумышленник бросился на правоохранителей с ножом, но его удалось задержать.

По информации полиции, раненого украинца отвезли в больницу, угрозы его жизни нет.

Нападающего арестовали, дело передали в прокуратуру.

На днях польские пограничники заявили об обнаружении украинского дельтаплана с контрабандой, который разбился на границе. Как рассказали пограничники, в коробках, которые перевозил дельтаплан, было 8000 пачек контрабандных сигарет.

Напомним, с 28 декабря в Польше вступили в силу новые карантинные ограничения, в том числе относительно въезда в страну для украинцев. Новые ограничения будут действовать до 17 января.