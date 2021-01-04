В Польше спецслужбы предотвратили теракт против мусульман

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Пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жаринь заявил, что польские правоохранители предотвратили теракт на мусульманском религиозном объекте. Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) возбудило уголовное дело.

Об этом сообщает местный телеканал TVN24.

Как сообщается, нападение должно было быть совершено "на конкретный объект религиозного культа исламской общины, а также планировалось распыление ядовитых веществ". По данным спецслужбы, подозреваемые выступали "против исламизации Польши".

"Прокуратура направила в суд обвинительный акт по окончании расследования... в отношении подозреваемых, в частности, за подготовку к преступлению, которое заключается в создании ситуации, представляющей угрозу жизни или здоровью множества людей", - сказал пресс-секретарь.

Отмечается, что правоохранители уже задержали нескольких человек. Кроме того, в ходе расследования были изъяты взрывчатые вещества, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельный автоматический пистолет и боеприпасы, а также изделия и инструменты, позволяющие производить опасные материалы и вещества.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, ранее австралиец Брентон Таррант признался в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии во время теракта в марте 2019 года.