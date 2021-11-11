В Польше сообщили о первой смерти 14-летнего подростка в лагере мигрантов

В Польше заявили о первой смерти в лагере мигрантов на границе с Беларусью. Речь идет о 14-летнем подростке, который умер от простуды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание oko.press.
Как информируют польские СМИ, инцидент произошел в лагере мигрантов рядом с переходом в Кузницу.
"По словам двух мигрантов из Ирака в среду в лагере скончался 14-летний курд. Он умер от простуды", - пишут СМИ.
Указано, что подростка забрали белорусские пограничники, довезли до больницы, но спасти его не смогли.
Вместе с тем белорусская сторона опровергает эту информацию.
"Госпогранкомитет Беларуси опровергает информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусско-польской границе", - пишут белорусские СМИ.
Отметим, недавно польские правоохранители показали видео, на котором видно людей в военной форме со снайперскими винтовками и ручными гранатометами. Видео было снято на границе с Польшей.
Напомним, 8 ноября белорусские мигранты разбили на границе с Польшей палаточный лагерь.