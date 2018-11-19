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В Польше с симптомами кори госпитализировали ребенка из Украины

Новости » Происшествия    19.11.2018 - 15:52
В Польше с симптомами кори госпитализировали ребенка из Украины
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Ребенок попал в больницу сразу после приезда из одного из регионов Украины

Во Вроцлаве (Польша) с симптомами кори госпитализировали 14-месячного ребенка из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, госпитализированный с клиническими симптомами кори ребенок находится под наблюдением врачей в течение недели, его состояние улучшается.

"Случай заболевания не подтвердили, однако симптомы свидетельствовали об одре. По словам врачей, ребенок больше не распространяет инфекцию, а типичная сыпь на коже уже сходит. Ребенок попал в больницу сразу после приезда из одного из регионов Украины, где есть очаг кори. В Польше он ни с кем не контактировал", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за период с 6 по 13 ноября 2018 года в Украине корью заболели 1 682 человека, в частности, 1176 детей.

Также РБК-Украина сообщало, что во Львовской области 489 человек заболели корью за неделю. Среди больных 373 детей до 17 лет, большинство из них в возрастной группе от 5 до 9 лет, из них 78% не были вакцинированы. Также отмечается, что за неделю госпитализированы 323 человека.

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