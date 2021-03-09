В Польше сделали более 4 млн прививок от COVID

В Польше с начала кампании по вакцинации от коронавируса сделали более 4 млн прививок. При этом первую дозу вакцины получили почти 2,6 млн человек, а две дозы - более 1,4 млн человек.

"Средний возраст госпитализированных сейчас человек - это 62 года. Группа пожилых людей, которую вакцинируют, как мы видим, уже не болеет, зато болеют молодые лица", - отметил он.

При этом заместитель главы Минздрава Вальдемар Краски заявил, что коронавирусом все чаще болеют молодые люди.

Однако в Министерстве здравоохранения Польши обеспокоены растущим количеством новых заражений коронавирусом и числом госпитализаций COVID-больных.

Напомним, ранее в Польше после вакцинации умерли 11 человек. При этом было зафиксировано более чем 1,5 тысячи побочные эффектов от вакцины.

Кроме того, за первые три месяца 2021 года в Польше планируют вакцинировать от коронавируса 3 млн человек.

Также РБК-Украина писало, что Польша получила первую партию вакцины фирмы AstraZeneca. В страну поступило 120 тысяч доз.

Однако в стране не будут прививать пожилых людей вакциной от коронавируса производства британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.